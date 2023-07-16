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Генменеджер «Миннесоты» заявил о страхе из-за приезда россиян в НХЛ

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил о страхе из-за приезда россиян в расположение «дикарей».

Генменеджер «Миннесоты» заявил о страхе из-за приезда россиян в НХЛ
© photo.khl.ru

«Путешествие из России при нынешнем политическом климате может быть крайне рискованным. Я беспокоюсь о скором переезде Данилы Юрова в США», — приводит слова Герина The Athletic.

9 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании НХЛ и КХЛ. В основе этого документа лежало уважение соглашений хоккеиста с клубами, что исключало возможность трансфера игрока с действующими контрактами из одной лиги в другую.

Данила Юров в 2022 году был выбран на драфте НХЛ в 1-м раунде под общим 24-м номером «Миннесотой». 19-летний россиянин является воспитанником магнитогорского «Металлурга», где и играет по сей день.

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