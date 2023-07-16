Генменеджер «Миннесоты» заявил о страхе из-за приезда россиян в НХЛ
Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил о страхе из-за приезда россиян в расположение «дикарей».
«Путешествие из России при нынешнем политическом климате может быть крайне рискованным. Я беспокоюсь о скором переезде Данилы Юрова в США», — приводит слова Герина The Athletic.
9 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании НХЛ и КХЛ. В основе этого документа лежало уважение соглашений хоккеиста с клубами, что исключало возможность трансфера игрока с действующими контрактами из одной лиги в другую.
Данила Юров в 2022 году был выбран на драфте НХЛ в 1-м раунде под общим 24-м номером «Миннесотой». 19-летний россиянин является воспитанником магнитогорского «Металлурга», где и играет по сей день.