Генменеджер «Миннесоты» заявил о страхе из-за приезда россиян в НХЛ

«Путешествие из России при нынешнем политическом климате может быть крайне рискованным. Я беспокоюсь о скором переезде Данилы Юрова в США», — приводит слова Герина The Athletic .

9 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании НХЛ и КХЛ. В основе этого документа лежало уважение соглашений хоккеиста с клубами, что исключало возможность трансфера игрока с действующими контрактами из одной лиги в другую.