ESPN включил Владимира Тарасенко в число  лучших свободных агентов НХЛ

«Влади после сезона сказал, что с нетерпением ждёт возможности впервые в НХЛ попытать счастье на рынке свободных агентов. Его ожидания не совпадали с пейзажем ограниченного потолка зарплат, в который он попал. Нынешним летом появлялись сообщения, что он был близок к переходу в «Каролину», которая могла бы использовать Тарасенко в топ-6, однако переговорный процесс «перезагрузили» со сменой агента россиянина», — говорится в заявлении ESPN.