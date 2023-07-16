ESPN включил Владимира Тарасенко в число лучших свободных агентов НХЛ
AP ESPN включил Владимира Тарасенко в число лучших свободных агентов НХЛ
Россиянин пока не торопится заключать контракт с новой командой.
Авторитетное североамериканское издание ESPN включило российского нападающего Владимира Тарасенко в число лучших свободных агентов НХЛ.
«Влади после сезона сказал, что с нетерпением ждёт возможности впервые в НХЛ попытать счастье на рынке свободных агентов. Его ожидания не совпадали с пейзажем ограниченного потолка зарплат, в который он попал. Нынешним летом появлялись сообщения, что он был близок к переходу в «Каролину», которая могла бы использовать Тарасенко в топ-6, однако переговорный процесс «перезагрузили» со сменой агента россиянина», — говорится в заявлении ESPN.
В феврале 2023 года Владимир Тарасенко был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» из клуба «Сент-Луис Блюз», за который он выступал с 2013 года и в 2019-м завоевал Кубок Стэнли.
В составе «синерубашечников» россиянин провёл 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 21 (8+13) очко по системе «гол+пас». В семи матчах плей-офф Владимир отметился тремя голами и одной голевой передачей.