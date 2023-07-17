В ЦСКА отреагировали на изменения в правилах игры в хоккей в КХЛ

«Изменения в правилах КХЛ? В принципе это не сыграет определяющей роли, мы и ребята всегда в движении, шайба всегда двигается в сторону ворот соперника. Согласен, да, хорошо. Кто-то нововведениями пользуется больше, кто-то меньше, мы к этим моментам готовы, они нам приятны», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.