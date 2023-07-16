Комментатор Вайсфельд объяснил, как уход Кузнецова повлиял на Овечкина

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд допустил, что после ухода Евгения Кузнецова из "Вашингтона" клуб возьмет на его место более сильного игрока. Его слова приводит Vprognoze. "Сложно сказать, как скажется на игре Овечкина уход Кузнецова. Евгений, несомненно, большой мастер. И Александр немало забивал с его передач. Но, возможно, "Вашингтон" возьмет вместо него еще более сильного игрока. Овечкин и Кузнецов и так достаточно долго играли вместе. Хоккейная жизнь не подразумевает, что всю карьеру проведешь с одними и теми же партнерами", - сказал Вайсфельд. Контракт Кузнецова с "Вашингтоном" при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года. Кузнецов выступает за "Кэпиталз" с 2014 года, до этого он играл только за челябинский "Трактор". В минувшем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 81 матче, отметившись 12 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами. Стоит отметить, что зимой команду покинул еще один россиянин - защитник Дмитрий Орлов. Он был обменян в "Бостон".