Чешский хоккеист Сафин занимается оформлением гражданства РФ

Чешский нападающий Остап Сафин, в данный момент находящийся на просмотре в тольяттинском клубе Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада", занимается оформлением документов для получения российского гражданства. Об этом ТАСС в понедельник сообщил гендиректор "Лады" Александр Чеботарев.
"Насколько я знаю, все идет в процессе. Игрок занимается оформлением смены чешского гражданства на российское. Конечно, нам интересно, чтобы он оформил российское гражданство, с учетом лимита на легионеров", - сказал Чеботарев.
15 июля "Лада" сообщила о заключении с Сафиным просмотрового контракта, который будет действовать до 15 августа.
24-летний Сафин является воспитанником пражской "Спарты". В Северной Америке он выступал за клубы канадской молодежной лиги и фарм-клуба "Эдмонтона". В составе сборной Чехии нападающий участвовал в юниорском чемпионате мира (2017) и молодежном чемпионате мира (2018).
Ранее сообщалось, что получением российского гражданства занимаются американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл и канадский нападающий петербургского СКА Брендан Лайпсик.