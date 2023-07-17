Хоккеист Барбашев устроил вечеринку на яхте с Кубком Стэнли
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев отпраздновал победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2023 года вместе с трофеем на яхте в Майами. Соответствующее фото супруга форварда Ксения опубликовала в своих социальных сетях.
В прошедшем сезоне НХЛ Барбашев стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз. До этого россияне побеждал в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».
В финальной серии Кубка Стэнли — 2023 «Вегас» оказался сильнее «Флориды Пантерз». Для клуба из Невады, основанного в 2017 году, этот трофей стал первым в истории.
Руководство НХЛ запретило Барбашеву привозить Кубок Стэнли в Россию. Запрет на вывоз трофея в Россию действует с 2022 года. Из-за этого привезти Кубок Стэнли в прошлом году не смог форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.