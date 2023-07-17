Хоккеист Барбашев устроил вечеринку на яхте с Кубком Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев отпраздновал победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2023 года вместе с трофеем на яхте в Майами. Соответствующее фото супруга форварда Ксения опубликовала в своих социальных сетях.

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В прошедшем сезоне НХЛ Барбашев стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз. До этого россияне побеждал в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».

В финальной серии Кубка Стэнли — 2023 «Вегас» оказался сильнее «Флориды Пантерз». Для клуба из Невады, основанного в 2017 году, этот трофей стал первым в истории.