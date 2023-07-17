В «Ладе» рассказали о поиске хоккеистов‑легионеров для команды

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о работе на трансферном рынке и поиске кандидатов, которые займут позиции легионеров в команде.

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Ранее Якубок сообщил «Матч ТВ», что чешский нападающий Остап Сафин откажется от сборной Чехии, чтобы в перспективе пробиться в национальную команду России, статуса легионера у него не будет.

— Один из самых волнующих болельщиков вопросов последних недель связан с появлением в «Ладе» легионеров. Когда стоит их ждать?

— Работа ведется, но мы не спешим и поначалу список был вообще скудным. Болельщики должны понимать, что почти весь май мы потратили на решение задачи по сохранению тех ребят из прошлогоднего состава «Лады», которых мы хотели видеть, так как все хоккеисты из системы в связи с переходом клуба в КХЛ ранее получили статус неограниченно свободных агентов. В этом сезоне всего три легионерских позиции, и мы не хотим ошибиться. На данный момент мы рассчитываем взять одного защитника и двух нападающих.

— То есть Остап Сафин, недавно приехавший на просмотр в «Ладу» из Чехии, не считается легионером?

— Да, он не будет считаться легионером в КХЛ после оформления всех оставшихся документов. Сафин отказался от чешского гражданства и вскоре он должен получить российский паспорт.

— В команде сейчас находятся семеро хоккеистов на пробных контрактах. Не много ли?