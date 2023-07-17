Nike окончательно прекратил сотрудничество с Федерацией хоккея Канады после скандала

Nike окончательно перестал быть спонсором Федерации хоккея Канады после скандала с сексуальными домогательствами, сообщает The Globe and Mail.

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Компания была одной из главных маркетинговых партнёров Федерации, среди которых Esso, Telus и Tim Hortons, Все из них, наряду с Nike, приостановили поддержку организации с лета прошлого года.

«Мы продолжим предоставлять товары для хоккея спортсменам Федерации хоккея Канады в рамках нашего партнёрства с Международной федерацией хоккея, но наше индивидуальное партнёрство с организацией закончилось», — говорится в заявлении Nike.

Пресс-секретарь Федерации Эстер Мадзия указала, что организация уважает решение Nike и Hockey Canada ведёт переговоры с другими спонсорами.