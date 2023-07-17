Nike окончательно прекратил сотрудничество с Федерацией хоккея Канады после скандала
Nike окончательно перестал быть спонсором Федерации хоккея Канады после скандала с сексуальными домогательствами, сообщает The Globe and Mail.
Компания была одной из главных маркетинговых партнёров Федерации, среди которых Esso, Telus и Tim Hortons, Все из них, наряду с Nike, приостановили поддержку организации с лета прошлого года.
«Мы продолжим предоставлять товары для хоккея спортсменам Федерации хоккея Канады в рамках нашего партнёрства с Международной федерацией хоккея, но наше индивидуальное партнёрство с организацией закончилось», — говорится в заявлении Nike.
Пресс-секретарь Федерации Эстер Мадзия указала, что организация уважает решение Nike и Hockey Canada ведёт переговоры с другими спонсорами.
Напомним, в октябре прошлого года генеральный директор и совет директоров Федерации хоккея Канады подали в отставку, поскольку организация столкнулась с вопросами о средствах, которые она использовала для выплаты компенсации женщине, которая заявила, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны игроков молодежной сборной Канады.