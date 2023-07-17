Капитан «Металлурга» верит в возможность выиграть Кубок Стэнли

«Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, мысли гоняешь в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда. Я ничему не закрываю двери, у меня еще два года контракта с «Металлургом», а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели», — рассказал хоккеист в интервью «Газете.Ru».