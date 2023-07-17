Капитан «Металлурга» верит в возможность выиграть Кубок Стэнли

Олимпийский чемпион Яковлев заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Знаменитый российский защитник, капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, являющийся олимпийским чемпионом и чемпионом мира, рассказал о том, что не оставляет мысли о попадании в «Тройной золотой клуб». В нем оказываются хоккеисты, выигравшие за карьеру Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли, которого и не хватает россиянину.
«Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, мысли гоняешь в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда. Я ничему не закрываю двери, у меня еще два года контракта с «Металлургом», а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели», — рассказал хоккеист в интервью «Газете.Ru».
Яковлев уже выступал в НХЛ, проведя сезон-2018/19 в составе «Нью-Джерси Дэвилз». Курсируя между основой и фарм-клубом в АХЛ, он провел в сильнейшей лиге мира 25 матчей регулярного чемпионата, отметившись в них 7 (2+5) результативными баллами. По окончании сезона защитник подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» и вернулся в КХЛ.