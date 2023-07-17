Кожевников: хоккей — более мужественный спорт, чем футбол

«Безусловно, я считаю хоккей более мужественным, чем футбол. В футболе много артистов, начиная с бразильца Неймара. Понятно, что там их тоже бьют по ногам, но своё мнение я уже сказал. Знаю, что в некоторых клубах футболисты отрабатывают вот эти театральные моменты, а может быть, и во всех.



Не могу понять, почему футболисты считают, что их тренировки сложнее, чем в хоккее. Если они думают, что им тяжелее, то пускай подробнее узнают, поспрашивают, какие нагрузки у хоккеистов с тренажёрном зале, какие кроссы ребята бегают. Возможно, они руководствуются игровым временем, но они же больше стоят, чем передвигаются по полю. поэтому якобы устают больше. Они же считают, что всё на ногах», — приводит слова Кожевникова Legalbet.