Вратарь ЦСКА Федотов ответил, почему решил не избегать службы в армии

«Почему решил не избегать службы в армии? В какой плоскости я мог избежать? Мы военнообязанные граждане, которые должны отдать долг родине. Многие служат, многие не служат. Здесь можно долго дискутировать на эту тему. Но закон есть закон. И его нужно соблюдать. Поэтому какие-то комментарии излишне. Каждый в мире в любом случае отдаёт долг родине», — сказал Федотов на пресс-конференции.