Олимпийский чемпион по хоккею раскрыл, почему вернулся в Россию из США

«По поводу «Нью-Джерси» скажу так: если вернуться назад, я все сделал бы точно так же. Ни о чем не жалею. Да, двусторонний контракт… Были нюансы, которые я тогда не совсем понимал. Если бы контракт был односторонний, было бы намного проще, и, думаю, я бы гораздо больше игр сыграл (по двустороннему контракту игрока можно отправить в фарм-клуб без прохождения процедуры драфта отказов, когда его может бесплатно забрать любая команда лиги. В том сезоне у всех остальных защитников «Дэвилз» соглашения были односторонними, из-за чего в фарм-клуб ездил только Яковлев — «Газета.Ru»).



Считаю, что провел сезон в США достаточно неплохо. Затем «Металлург» предложил мне хороший контракт и не мог ждать, поэтому я принял решение все-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе», — сказал хоккеист.