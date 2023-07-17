Олимпийский чемпион оценил итоги драфта НХЛ для российских хоккеистов

«За драфтом немножко следил, смотрел, куда наших ребят взяли, — особенно из Магнитогорска. О перспективах говорить пока рано, все может быть. Есть наглядный пример, каким был задрафтован Павел Дацюк, а по факту что получилось из него (будущую легенду НХЛ задрафтовали под 171-м общим номером в шестом раунде — «Газета.Ru»). Коннор Бедард действительно может стать новым Коннором Макдэвидом? Сложно раздавать такие авансы. Кто знает, может, он еще и лучше Макдэвида будет. Хоккей на месте не стоит и только развивается», — сказал Яковлев.