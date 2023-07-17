Олимпийский чемпион оценил итоги драфта НХЛ для российских хоккеистов
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по хоккею Егор Яковлев рассказал в интервью «Газете.Ru», что следил за драфтом НХЛ — 2023, на котором были выбраны 19 россиян.
«За драфтом немножко следил, смотрел, куда наших ребят взяли, — особенно из Магнитогорска. О перспективах говорить пока рано, все может быть. Есть наглядный пример, каким был задрафтован Павел Дацюк, а по факту что получилось из него (будущую легенду НХЛ задрафтовали под 171-м общим номером в шестом раунде — «Газета.Ru»). Коннор Бедард действительно может стать новым Коннором Макдэвидом? Сложно раздавать такие авансы. Кто знает, может, он еще и лучше Макдэвида будет. Хоккей на месте не стоит и только развивается», — сказал Яковлев.
18-летний Бедард был выбран на драфте-2023 под общим первым номером и отправился в «Чикаго Блэкхоукс».
Раньше всех из россиян — под шестым номером — был выбран защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев. Под седьмым номером был задрафтован нападающий Матвей Мичков, который отправился в «Филадельфию Флайерз». Форвард системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран «Аризоной» под 12-м номером, а Михаил Гуляев из системы «Авангарда» достался «Колорадо Эвеланш» под 31-м номером.
Другие российские хоккеисты были выбраны в более поздних раундах.