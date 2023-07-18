Агент Гусева и Ожиганова отреагировал на переход игроков в московское «Динамо»

«Переход Игоря Ожиганова — внутреннее дело СКА и московского «Динамо». Мы участвовали в переговорах на завершающем этапе.



Что касается Никиты Гусева, то об этой сделке все давно говорили, но договорились с «Динамо» мы буквально вчера. Финансовая часть сделки устроила обе стороны», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.