Хоккеист Федотов рассказал о службе в армии

Главный тренер хоккейного ЦСКА Сергей Федоров считает, что обладатель Кубка Гагарина 2022 года, серебряный призер Олимпийских игр вратарь Иван Федотов, недавно вернувшийся из армии, сможет набрать прежнюю форму к декабрю. В Москве в понедельник прошла пресс-конференция, на которой Федотов рассказал о том, как проходила его срочная армейская служба, и поделился карьерными планами.

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Еще до мобилизации вратарь подписал с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" контракт на один год. Только в июне этого года "Филадельфия" объявила о переносе срока действия соглашения на сезон-2023/24, однако 8 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о регистрации контракта Федотова с ЦСКА, за который тот играл в сезоне-2021/22. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что контракт с "Филадельфией" действует на законных основаниях, добавив, что меморандум о взаимопонимании с КХЛ по вопросу контрактов уже прекратил действовать. Федерация хоккея России позднее сообщила, что настаивает на соблюдении правил Международной федерации хоккея в вопросе подписания контракта Федотова с ЦСКА, учитывая, что, по информации "Спорт-Экспресс", соглашение было заключено без трансферной карты.

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Ответа на то, когда разрешится ситуация с вопросом контракта Федотова, не прозвучало, поскольку ситуация вокруг этого не разрешена, о чем журналистам и рассказал Федоров.

"Можно все подсказать Ивану из личного опыта. Но все стороны попросили нас об этом не говорить даже в частном порядке. Это важно для всех и для нашей страны тоже. Важно, чтобы все договорились, поняли друг друга. Если будем говорить сейчас о меморандумах, то переступим черту, что нас просили не делать", - сказал главный тренер ЦСКА.

Федотов объяснил подписание контракта с ЦСКА следующим образом: "ЦСКА же владеет моими правами, это титулованный клуб с амбициями. Контакты с "Филадельфией"? Как я могу в армии контактировать, могу только позвонить родным, они все это знали из прессы. После моего дембеля вышли на связь, сказали - есть такое решение".

"За пропущенный лакросс в армии не стыдно"

Федотов был призван в армию в начале июля, причем на службу он попал прямо после тренировки на одной из арен Санкт-Петербурга. Сообщалось, что вратарь мог находиться на Северном флоте и служить на подводной лодке, однако это оказалось не так. По сообщению блога "За пределами Ленинградки", голкипер проходил большую часть службы в Ленинградской области недалеко от дома, а также выступал за команду главного командования штаба флота, помогая в том числе и ее вратарям.

Вратарь рассказал, как часто ему доводилось во время службы тренироваться и играть в хоккей.

"В рамках служебных обязательств выделялось время - два-три раза на льду в неделю вместе с офицерами, курсантами, срочниками. Остальное компенсировал работой в зале, по возможности комбинировал, мне шли навстречу", - сказал он.

Команда Федотова на любительском первенстве Вооруженных сил заняла второе место, а в одном из матчей он пропустил гол в стиле "лакросс".

"За поражение себя ни в коем случае не корю. По поводу пропущенного лакросса будет что детям рассказать: лучше пропустить его от моряков, чем на профессиональном уровне", - отметил он.

Вратарь рассказал, в каких реалиях ему пришлось поддерживать форму.

"Тягал гантели советских времен, штанги. Хороший был зал, проникся духом советских времен, катался в рамках режима на территориях. В армии попадались хорошие люди, хотел бы всем передать привет, с кем служил. Ребятам, офицерам, главкому ВМФ, который следил пристально за моей ситуацией", - сказал он.

"Армия - уже пройденный этап"

На вопрос, мог ли Федотов избежать армейской службы, он ответил, что комментировать тут что-либо излишне.

"Все граждане военнообязанные и должны отдать долг родине, закон есть закон, - сказал Федотов. - Был пропущен год, уровень хоккея в армии не очень".

26-летнего вратаря спросили о том, как он отдыхал после службы, учитывая, что в начале июля в сторис в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) он опубликовал фотографию из Дубая.

"Получил витамин D, соли, немножко эмоций, хотелось уединения, абстрагироваться от всего этого, перезагрузиться. С новыми силами только вперед, потому что отдых - это взаимозаменяемая вещь, необходимая спортсмену, который проводит очень много времени в стрессовых ситуациях. Надо было отдохнуть от этого", - вспомнил он.

Главный тренер ЦСКА подчеркнул, что служба в армии всем идет на пользу.

"Человек отдал долг родине, раньше два года служили, армия всем идет на пользу. Армия - это пройденный этап. Понятно, что год он провел активно, не совсем, может, профессионально. И наша задача - создать максимальные комфортные условия, вернуть его в курс понимания, какие движения нужны", - отметил он.

"Надеюсь, что мышечная память все вспомнит. В декабре, я думаю, мы должны увидеть того Ивана Федотова, которого все знали. Когда он вернется к матчам? Надо посмотреть на него, будем отталкиваться от этого. О сроках каких-то можно говорить чуть позже", - добавил тренер.

Вратарь сообщил, что уже в понедельник прошел углубленное медицинское обследование. Тренировочный процесс ЦСКА начнется 1 августа в Москве на домашней арене, после чего команда отправится на сборы в Минск, которые пройдут с 5 по 19 августа. В рамках сбора ЦСКА сыграет с минским "Динамо", а единственным предсезонным турниром для команды станет традиционный Кубок мэра Москвы с 24 по 27 августа.

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