Федотов объяснил выбор ЦСКА вместо НХЛ
Вратарь Иван Федотов признался, что решил остаться в московским ЦСКА и не идти в НХЛ из-за пробела в игровой практике в один год в связи со службой в армии. Его слова приводит «РИА Новости».
«Руководствовался тем, что пропустил год. Уровень хоккея в армии не очень. Я старался поддерживать свою форму. Сейчас буду стараться вернуться на свой уровень. ЦСКА — клуб с амбициями. Я хочу начать выигрывать и стараться побеждать», — сказал Федотов.
Он отметил, что не чувствует разочарования после решения не ехать в НХЛ.
Напомним, что в 2022 году Федотов подписал контракт с клубом «Филадельфия Флайерз», но не смог провести ни одного матча за него, поскольку получил повестку. При этом договор заморозили и намеревались возобновить, но после завершения службы хоккеист подписал контракт с ЦСКА.