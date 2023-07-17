Федотов объяснил выбор ЦСКА вместо НХЛ

Вратарь Иван Федотов признался, что решил остаться в московским ЦСКА и не идти в НХЛ из-за пробела в игровой практике в один год в связи со службой в армии. Его слова приводит «РИА Новости».

«Руководствовался тем, что пропустил год. Уровень хоккея в армии не очень. Я старался поддерживать свою форму. Сейчас буду стараться вернуться на свой уровень. ЦСКА — клуб с амбициями. Я хочу начать выигрывать и стараться побеждать», — сказал Федотов.

Он отметил, что не чувствует разочарования после решения не ехать в НХЛ.