Чешский вратарь считает, что нужно создавать давление на словаков, уезжающих в КХЛ

«Многие словаки снова едут в Россию? Это грустно. В этом плане Чехия совершенно отличается от Словакии, что меня удивляет. Убеждён, что качественный хоккеист, имеющий предложение из КХЛ, также получит приличные деньги из Швеции, Швейцарии или Финляндии. Один из моих клиентов спросил меня: «Вошвец, а что, если бы я хотел в будущем перейти в КХЛ?» На это я ему ответил категорически, что мы прекращаем сотрудничество и он уходит в другое агентство. У меня чёткая и простая позиция по этому поводу. Каждый должен нести ответственность за свои решения.



Самая большая проблема в том, что словацкое общество, ассоциация, клубы Экстралиги не создают давления на игроков и чувства стыда у них? Это странно. Меня это удивляет. Люди, которых я знаю в Попраде, имеют сходное со мной мнение, но они составляют лишь около четверти по сравнению с остальными. Они спрашивают, почему не могут зарабатывать деньги, когда хотят только играть в хоккей. Я не могу сказать, что дело только в хоккее. Это вопрос мнения. Мы можем говорить об этом часами. Однако мне очень грустно, что в эти дни кто-то уезжает в КХЛ», — приводит слова Вошврды Sport Aktuality.