«Авангард» подписал контракт с 36-летним вратарем Ильей Проскуряковым

«Авангард» в своём телеграм-канале объявил о подписании двустороннего соглашения с голкипером Ильёй Проскуряковым.

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Отмечается, что соглашение с 36-летним вратарём заключено сроком на один год.

Напомним, в прошедшем сезоне Проскуряков выступал за «Трактор». В составе челябинцев российский голкипер принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где одержал 11 побед при коэффициенте надёжности 2,44 и 90,9% отражённых бросков. Кроме того, четыре встречи Проскуряков закончил «на ноль». Новичок «Авангарда» — участник Матча всех звёзд — 2022.