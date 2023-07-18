Тренер Новиков высказался о проблемах с контрактом Федотова

«При всём оптимизме это потеря спортивной формы, психологический удар по человеку. Поэтому я бы не стал кричать: «Ничего страшного. Подумаешь, год не играл». Это серьёзно. Тем не менее Федотов понимал, что армия — это не вечно и через год надо снова возвращаться в профессию. То, что ему там дали возможность тренироваться, — это тоже хорошо. Военные начальники с пониманием отнеслись к этой сложной ситуации, в которую попал вратарь.



Сейчас мы видим, что у Вани хорошее настроение, что он отдохнул. Сейчас он засучит рукава и начнёт опять работать. Федотов честно отдал долг стране и вправе решать свою судьбу сам. Всё в его руках. Действующий ли у него контракт с «Филадельфией», будут разбираться юристы и агенты. Самое главное, что год прошёл, и мы будем рады увидеть Ваню в форме любой команды. Желаем ему самого хорошего на льду и в жизни», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».