Овечкина сравнили с супергероем вселенной Marvel

Североамериканское издание BarDown сравнило нескольких игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с супергероями вселенных DC Comics и Marvel.

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Так, российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил сравнение со скандинавским богом грома Тором из вселенной Marvel. Вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского сравнили с Человеком-пауком, а бывшего нападающего «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка с магом Доктором Стрэнджем.

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заслужил сравнение с Флэшем, а рекордсмен НХЛ по заброшенным шайбам и четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки с Суперменом.