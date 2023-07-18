Хоккеист Гальченюк принес извинения за хулиганское поведение

"Дорогие болельщики, одноклубники и руководство "Аризоны", мое поведение на прошлой неделе было неподобающим, ужасным и стыдным. Я подвел вас, и мне действительно жаль. Хоть мое поведение после выпитого алкоголя не является отражением того, кто я есть на самом деле, я несу полную ответственность за это, мои действия стоили мне шанса делать то, что я люблю, - играть в хоккей. Я надеюсь получить необходимую консультацию со стороны программы помощи НХЛ, чтобы не допустить подобных ситуаций вновь", - написал Гальченюк.