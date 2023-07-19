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Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Менелла: «Не хочу бежать впереди паровоза, но все идет по плану. Процесс находится на финишной прямой»

Процесс получения гражданства РФ Бреннаном Менеллом находится на финишной прямой.

Директор ХК «Динамо» рассказал о гражданстве РФ для Менелла
© Sports.ru

Об этом сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

– В каком ключе продвигается история с получением российского паспорта Менеллом? Есть ли там новые подвижки?

– Не хочу бежать впереди паровоза. Но все идет по плану. Так, как мы и задумывали. Процесс запущен и находится на финишной прямой.

– Канадский форвард СКА Брендан Лайпсик сейчас решил последовать по стопам Менелла и также стать россиянином. Вы чувствуете, что задали новый тренд в лиге?

– (Смеется). Будет приятно, если мы действительно задали такой тренд.

Не буду вдаваться в конкретику, но скажу лишь, что на меня выходили руководители еще нескольких клубов КХЛ, спрашивая о нюансах организации данного процесса. Поэтому, может быть, сейчас еще будут появляться новости на эту тему, – сказал Сопин.

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