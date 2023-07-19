Директор ХК «Динамо» рассказал о гражданстве РФ для Менелла

Процесс получения гражданства РФ Бреннаном Менеллом находится на финишной прямой.

© Sports.ru

Об этом сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

– В каком ключе продвигается история с получением российского паспорта Менеллом? Есть ли там новые подвижки?

– Не хочу бежать впереди паровоза. Но все идет по плану. Так, как мы и задумывали. Процесс запущен и находится на финишной прямой.

– Канадский форвард СКА Брендан Лайпсик сейчас решил последовать по стопам Менелла и также стать россиянином. Вы чувствуете, что задали новый тренд в лиге?

– (Смеется). Будет приятно, если мы действительно задали такой тренд.