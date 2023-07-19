ЦСКА передал микроавтобус батальону, который воюет в зоне СВО

Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола», который воюет в зоне боевых действий на Украине.
«Парни, мы очень рады, что вы о нас помните. С вашей помощью мы будем приближать победу! Также хотим поздравить с завоеванием Кубка Гагарина. ЦСКА всегда будет первым», — говорится в заявлении бойцов подразделения, которое передает официальный сайт ЦСКА.
Отмечается, что микроавтобус, на котором нанесена надпись «Наша цель — победа», был передан в знак солидарности.
Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В финале московская команда обыграла казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в серии. Для армейского клуба это уже третий Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции.