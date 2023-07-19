ЦСКА передал микроавтобус батальону, который воюет в зоне СВО

«Парни, мы очень рады, что вы о нас помните. С вашей помощью мы будем приближать победу! Также хотим поздравить с завоеванием Кубка Гагарина. ЦСКА всегда будет первым», — говорится в заявлении бойцов подразделения, которое передает официальный сайт ЦСКА.