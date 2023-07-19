Главный тренер ЦСКА высказался о продлении контракта с Окуловым

«Наш менеджмент классно сработал, Константин принял наше предложение, подписал контракт. В то время было немного мыслей об этом, но я рад за Константина — он огромная часть нашей команды, наш лидер. Он это доказал, второй подряд Кубок, который наша команда выиграла, говорит об этом», — цитирует Фёдорова ТАСС.