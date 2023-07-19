Федоров оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

«Я Саше хочу пожелать крепкого здоровья, уверенности в своих силах, огромной поддержки его любящей семьи. А все остальное — это второстепенно», — добавил Федоров.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу, отставание от лидирующего в списке Гретцки составляет 72 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. С 2008 по 2009 год Овечкин играл в столичной команде вместе с Федоровым.