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Форвард "Аризоны" Гальченюк принес извинения полицейским, которых угрожал убить

Нападающий «Аризоны Койотс» Алекс Гальченюк извинился перед полицейскими, которых угрожал убить. Его слова передает ESPN.

Хоккеист НХЛ извинился перед полицейскими, которых угрожал убить
© Газета.Ru

9 июля Гальченюка арестовали за хулиганство. Отмечалось, что игрок также угрожал семьям полицейских и использовал расистские оскорбления.

«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть. Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали, что буду работать над собой с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», — сказал Гальченюк.

Гальченюк стал хоккеистом «Аризоны» в начале июля. Он заключил с клубом двухстороннее соглашение на один сезон.

В 2012 году Гальченюк был выбран третьим номером на драфте клубом «Монреаль Канадиенс». Первый гол в НХЛ он забил 22 января 2013 года в матче против «Флориды Пантерз». В 2013 году Гальченюк стал в составе сборной США бронзовым призером чемпионата мира. В матче за третье место США обыграли в серии буллитов Финляндию.

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