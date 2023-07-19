Хоккеист НХЛ извинился перед полицейскими, которых угрожал убить

«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть. Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали, что буду работать над собой с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», — сказал Гальченюк.