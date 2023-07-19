Хоккеист НХЛ извинился перед полицейскими, которых угрожал убить

Нападающий «Аризоны Койотс» Алекс Гальченюк извинился перед полицейскими, которых угрожал убить. Его слова передает ESPN.
9 июля Гальченюка арестовали за хулиганство. Отмечалось, что игрок также угрожал семьям полицейских и использовал расистские оскорбления.
«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть. Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали, что буду работать над собой с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», — сказал Гальченюк.
Гальченюк стал хоккеистом «Аризоны» в начале июля. Он заключил с клубом двухстороннее соглашение на один сезон.
В 2012 году Гальченюк был выбран третьим номером на драфте клубом «Монреаль Канадиенс». Первый гол в НХЛ он забил 22 января 2013 года в матче против «Флориды Пантерз». В 2013 году Гальченюк стал в составе сборной США бронзовым призером чемпионата мира. В матче за третье место США обыграли в серии буллитов Финляндию.