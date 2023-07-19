Российского хоккеиста задержали за уклонение от армии

ИА Регнум: 20-летнего российского хоккеиста Григорьева задержали за уклонение от армии
Бывший хоккеист пермского «Молота» Владислав Григорьев был задержан в Москве за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает ИА Регнум.
По информации источника, 20-летнего спортсмена 17 июля задержали в Москва-Сити, где он проживал, скрываясь от полиции. Уголовное дело в отношении Григорьева было возбуждено еще в апреле текущего года. Владислав попал в осенний призыв, но скрылся после того, как получил повестку, после чего был объявлен в федеральный розыск.
Отмечается, что отец хоккеиста является крупным пермским бизнесменом.
Григорьев неоднократно становился лучшим бомбардиром молодежных первенств. Он завершил карьеру несколько лет назад, не назвав причины такого решения.
В июне Григорьев заявил, что находится не в России и не знает, вернется ли на родину.