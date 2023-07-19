Российского хоккеиста задержали за уклонение от армии

Бывший хоккеист пермского «Молота» Владислав Григорьев был задержан в Москве за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает ИА Регнум.

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По информации источника, 20-летнего спортсмена 17 июля задержали в Москва-Сити, где он проживал, скрываясь от полиции. Уголовное дело в отношении Григорьева было возбуждено еще в апреле текущего года. Владислав попал в осенний призыв, но скрылся после того, как получил повестку, после чего был объявлен в федеральный розыск.

Отмечается, что отец хоккеиста является крупным пермским бизнесменом.

Григорьев неоднократно становился лучшим бомбардиром молодежных первенств. Он завершил карьеру несколько лет назад, не назвав причины такого решения.