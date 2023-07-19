Вратарь ЦСКА Федотов высказался о дисциплине в армии

Голкипер Иван Федотов высказался о дисциплине в армии и в клубе ЦСКА.

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1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

– Говорят, в ЦСКА у Федорова железная дисциплина, прямо как в армии. Вы, как человек служивший, можете сравнить, где «железнее» – в ЦСКА или в армии?

– Ну, у Сергея Викторовича хорошая дисциплина, в армии тоже хорошая дисциплина, и сравнивать их… Она выстроена так. Если вы с пониманием относитесь, с ответственностью к своим обязанностям, у вас все нормально, вас не трогают. Вы вольны это делать в рамках того, что вам позволено. Так и в ЦСКА.