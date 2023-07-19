Журналист НХЛ: Карлссон ненавидит Бернса и не хочет играть в «Каролине»

«Мне сказали, что Карлссон категорически против перехода в «Каролину». Он ненавидит Брента Бёрнса и считает стиль «Харрикейнз» отстойным.



«Пингвинз» по стилю подходят Карлссону. Это идеальный вариант, если не принимать во внимание тот факт, что команда будет ещё хуже в обороне, учитывая, что они и сейчас не так хороши при игре в обороне», — заявил журналист в подкасте TribLIVE.