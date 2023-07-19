Вернувшийся из армии хоккеист Федотов сравнил дисциплину на флоте и в ЦСКА

«Если вы с пониманием относитесь, с ответственностью к своим обязанностям, у вас все нормально, вас не трогают. Вы вольны это делать в рамках того, что вам позволено», — объяснил хоккеист.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией». Однако в июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.