В московское "Динамо" перешел один из самых звездных игроков КХЛ

Один из самых звездных игроков Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Никита Гусев наконец-то определился с новым клубом. Ближайший сезон форвард проведет в московском "Динамо". Вместе с ним состав "бело-голубых" пополнил защитник Игорь Ожиганов. Оба в прошлом сезоне выступали за питерский СКА.

Никита один из самых талантливых российских игроков последних лет с потрясающим хоккейным интеллектом. Имя Гусев сделал себе после перехода в СКА, где на протяжении четырех сезонов демонстрировал исключительную результативность. Его звездным часом стала Олимпиада в Пхенчхане. Никита не только стал лучшим бомбардиром турнира с 12 (4 шайбы + 8 передач) очками, но и одним из главных героев финального матча. Его пас на победный гол Кириллу Капризову уже вошел в историю отечественного хоккея.

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Карьера у Никиты надломилась после отъезда в Национальную хоккейную лигу в 2019-м. Толком за океаном Гусев себя не проявил, а блистать в КХЛ, как прежде, после возвращения у форварда пока не получается. Хотя по цифрам 31-летний нападающий все еще топ. В регулярном чемпионате прошлого сезона Гусев набрал 49 (23+26) очков в 37 матчах. Правда, плей-офф для Никиты сложился совсем неудачно, несмотря на 12 (5+7) очков в 13 матчах. Хоккеист был выведен из состава, причем поползли слухи, что из-за нарушения дисциплины. Гусев эти домыслы, естественно, не подтвердил, но было понятно, что в Петербурге он уже не останется. Непонятно было только, где Никита продолжит карьеру.

Считалось, что форвард снова хочет попробовать силы за океаном. Но в итоге Гусев принял решение остаться в КХЛ. С "Динамо" подписано однолетнее соглашение с возможностью продления. "Бело-голубые" уже даже выложили видеоролик с Никитой со сборов в Новогорске: мол, Гусев вовсю готовится с командой.

"Рады приветствовать еще одного новичка, который не нуждается в представлении. Одна из ярких звезд КХЛ будет выступать в динамовской форме", - констатировал генеральный менеджер "бело-голубых" Алексей Сопин.

Кто-то уже поспешил записать динамовский клуб в число фаворитов предстоящего сезона. Насколько это обоснованно, в интервью "РГ" рассказал олимпийский чемпион Саппоро-1972, экс-голкипер, в том числе и "Динамо", Александр Пашков.

Переход Никиты Гусева в "Динамо" - главное событие нынешнего межсезонья?

Александр Пашков: Наверное, да. Раздули вокруг Гусева такую пиар-кампанию, что теперь это, пожалуй, действительно главный переход.

Похоже, вы к этой пиар-кампании относитесь скептически...

Александр Пашков: Судить о том, насколько правильно поступило "Динамо", можно будет только по окончании сезона. Что из себя представляет Гусев и какие задачи он способен решать в новой команде, пока неизвестно. Неожиданное решение "Динамо" с неизвестным результатом. Я бы так сказал.

Сможет такой творческий игрок, как Никита, вписаться в жесткие схемы динамовского наставника Алексея Кудашова?

Александр Пашков: Никита, и он это он доказывал не раз, игрок, способный сделать результат. Но для этого ему нужен хороший партнер. Если партнера нет, его КПД сразу падает. Помимо прочего, Гусев не любитель в составе своего звена обороняться. Значит, кто-то в его звене должен взять на себя такую обязанность. Много "но", много неопределенности. Надо подождать, посмотреть, как сработают тренеры в данной ситуации.

Никита Гусев — игрок очень высокого класса, но он не потащит за собой команду. Он не лидер. Надо посмотреть, как сработают тренеры.

Вы высказываетесь о динамовских перспективах Никиты Гусева с большой осторожностью. А кто-то уже записал "бело-голубых" после такого звездного пополнения в фавориты Кубка Гагарина...