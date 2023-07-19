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В Минске задержан член хоккейной команды Лукашенко миллионер Павел Белый

В Беларуси задержали члена хоккейной команды Александр Лукашенко.

В Минске задержан член хоккейной команды Лукашенко миллионер Павел Белый
© Sports.ru

Утверждается, что Белый якобы не согласился с размером выставленного одной из его компаний налогового штрафа и отказался платить государству. Это и стало поводом для задержания. Предположительно, Белый находится в СИЗО КГБ.

Павел Белый – хоккеист команды Александра Лукашенко, которую также называют сборной «Черного шлема». Сейчас Белый – один из основных застройщиков Минска.

Это уже не первое задержание Белого. В 2012-м его задерживал КГБ, но выпускал по распоряжению Лукашенко.