Двукратный обладатель Кубка Стэнли стал игроком минского «Динамо»

Нападающий Джемел Смит заключил контракта с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс служба белорусского клуба.

На данный момент не известны подробности — срок, сумма — соглашения 29 летнего канадца с минчанами.

В минувшем сезоне Смит выступал в АХЛ за «Сиракьюс Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс». В общей сложности он провёл 54 матча в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 53 (18+35) очка по системе «гол+пас».

В НХЛ Смит успел поиграть за «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Вместе с «молниями» Джемел стал двукратным обладателем КубкаСтэнли. Всего в главной североамериканской лиге Смит провел 91 матч.