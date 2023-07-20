Фетисов высказался о сокращении лимита на легионеров в КХЛ

Вячеслав Фетисов высказался о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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– Было 5, теперь останется 3. Как вы считаете, лимит на легионеров – это полезная вещь?

– Я уже об этом говорил, что любой лимит ничего хорошего не дает. И мировая практика сегодня об этом говорит. 50% европейцев играет в Северной Америке, в футболе вообще отдельная история, есть команды, в которых местных ребят, наверное, и нет, все приезжие.

В Советском Союзе в хоккее было всего 12 команд, поэтому уровень был очень высокий. У нас сегодня больше 20, и не думаю, что у нас достаточно игроков, которые имеют уровень мастерства, требующийся для этой конкуренции. Поэтому я думаю, что это такой удар, особенно для малобюджетных клубов. За счет качественных и недорогих легионеров они были конкурентоспособными.

Не знаю, 3 или 5 какое вообще может иметь значение, но в целом мне кажется, что, если бы даже половина игроков в наших командах были высокого уровня, то этого было бы достаточно и для национальной команды, и для чего угодно. Видно, там какая-то подоплека, не связанная со спортивным принципом, а какая-то другая.

– Нас и так отрезали от мирового хоккея, а мы еще и сами закрываемся, не пускаем иностранцев?