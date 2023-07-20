В «Тракторе» выступили с официальным заявлением по поводу задержания Шинина

«Трактор» дал официальный комментарий ситуации с экс-директором клуба по спортивному развитию Александром Шининым, который был задержан силовиками. Как сообщают СМИ, у Шинина изъяли несколько граммов мефедрона. Специалист был уволен со своего поста в челябинском клубе.