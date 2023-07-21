Хоккеист «Вегаса» принес на вечеринку в честь победы торт в виде Кубка Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Майкл Амадио не самым классическим способом отпраздновал победу в Кубке Стэнли, сообщает пресс-служба «рыцарей» в «Твиттере».

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Форвард устроил вечеринку, на которой оказался торт в виде трофея. Рядом с ним стоит бумажка с надписью «Да, это торт. Пожалуйста, не прикасайтесь».

«Торт! Очень приятный штрих на вечеринке Амадио», — говорится в сообщении.

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Примечательно, что слова «штрих» и «прикасаться» в английском языке пишутся одним словом — touch. Оно было использовано и в надписи на бумажке, и в посте от пресс-службы «Вегаса».

Напомним, «Голден Найтс» в финале обыграли «Флориду Пантерз». «Вегасу» понадобилось пять матчей, чтобы одержать победу в решающей серии — 4-1. В последнем матче «золотые рыцари» и вовсе разгромили «Пантерз» со счётом 9:3.