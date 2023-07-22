Кузнецов сможет вернуться в сборную России после дисквалификации за наркотики

Российский хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получит право выступать за сборную России на международных турнирах после завершения срока дисквалификации, полученной за употребление наркотиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства WADA.

В WADA пояснили, что спортсмен получает право на участие в соревнованиях сразу же после окончания срока дисквалификации.

В пресс-службе заметили, что подобные аспекты регулируются кодексом организации.

Напомним, что летом 2019 года Кузнецов был дисквалифицирован на 4 года после того, как взятая у него допинг-проба дала положительный результат.

Ранее сообщалось, что инспекторы РУСАДА в марте взяли у российских спортсменов 853 пробы.