«Ак Барс» взял в аренду российского вратаря «Торонто»

В прошлом сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3 процента отраженных бросков. В минувшем сезоне «Торонто» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 111 очков. В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».