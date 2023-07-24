ХК «Лада» заключил контракт с канадским нападающим

«Лада» заключил односторонний контракт на один сезон с канадским форвардом Троем Джозефсом, сообщает пресс-служба клуба.

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Джозефс начинал свою карьеру в Молодежной хоккейной лиге Онтарио (OJHL) и в 2013 году он был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» в седьмом раунде драфта НХЛ под общим номером 209. Затем Трой провел четыре года в студенческой лиге (NCAA), выступая за университет Кларксона, а в конце сезона-2016/2017 нападающий перебрался в систему «Питтсбург», где играл за «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (АХЛ) и «Уилинг Нэйлерз» (Хоккейная лига Восточного побережья).