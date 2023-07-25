Пашков прокомментировал возможный переход Гальченюка и Стремвалля в «Салават»

«Что посоветую в нынешней ситуации «Салавату»? Понятно, что время Радулова, Умарка или Хартикайнена в Башкортостане уже позади, амбиции в клубе уже не те. Но подписать хотя бы ещё одного легионера — желательно в атаку — просто необходимо, очень уж блёклый сегодня состав именно в нападении.



Кого подписать — Гальченюка или Стрёмвалля? Атаке Уфы сейчас не помешает любое усиление. Подойдёт и Гальченюк, и Стрёмвалль. Главное — не цепляться за загадочного товарища Хо-Сэнга, которым руководство Уфы веселит народ уже второй год. Люди, видимо, не понимают, что разговорами об этом чудаке сами настраивают болельщиков против себя», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.