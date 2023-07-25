The Athletic: Капризов может перейти в «Филадельфию» в 2026 году

«Выбор Матвея Мичкова на драфте в июне поставил очень чёткую цель «конца» перестройки или, по крайней мере, даты, когда команда может быть готова вернуться к борьбе за кубок: сезон-2026/2027. Это первый год после того, как истечёт текущий контракт Мичкова в КХЛ, когда он («Флайерз» надеются) сможет приехать в Северную Америку. К тому времени нынешний генеральный менеджер Даниэль Бриер идеально построит команду, готовую к скачку после прихода Матвея. Мичков поможет вывести команду на новый уровень и превратить «Флайерз» обратно в старых «Флайерз» в глазах болельщиков и лиги в целом.



Мичков наконец добирается до «Филадельфии». И он привозит с собой помощь.



После того как Бриер три лета подряд терпеливо избегал подписания высококлассных неограниченно свободных агентов, он наконец решается: когда Мичков, подписав контракт, готов дебютировать в НХЛ, пришло время действовать агрессивно на рынке. Разочарованный тем, что «Миннесота», играя посредственно, по-прежнему не может преодолеть первый раунд, Кирилл Капризов готов переехать по истечении его контракта летом 2026 года. Он заинтригован идеей играть в паре со следующей российской суперзвездой. Бриер открывает чековую книжку, соблазняя Капризова предложением семилетнего контракта на $ 84 млн и предоставляя Мичкову наставника из его родной страны, чтобы облегчить переезд.



Что касается Каттера Готье, то после бурного сезона новичка 2024/2025, в ходе которого он неоднократно устраивал конфликты с главным тренером Джоном Тортореллой, форвард выходит на новый уровень на второй год в НХЛ и доказывает, что может оставаться в обойме, забив 36 голов и набрав 66 очков. Бриер делает ставку на то, что с Капризовым и Мичковым на его флангах Готье сделает следующий шаг к статусу игрока, набирающего не менее очка за матч, и укрепит себя в качестве лучшего центрфорварда в составе на долгие годы», — приводит слова О'Коннора The Athletic.