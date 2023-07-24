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Евгений Малкин считает карьеру Патрика Кейна лучше собственной

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что карьера американского форварда Патрика Кейна лучше.

Евгений Малкин ответил, считает ли свою карьеру лучше, чем у Патрика Кейна
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Allhockeyculture в социальных сетях задал вопрос: «Чья карьера лучше — Евгения Малкина или Патрика Кейна?»

Российский нападающий оставил там свой комментарий, коротко написав лишь число 88 — номер, под которым выступает Кейн.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. Джино — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 82 встречах, в которых записал на свой счёт 83 (27+56) очка. Малкин уступил по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).

Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США. Патрик стал первым в истории уроженцем США, получившим «Харт Трофи» и первым американцем, ставшим лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и выигравшим «Арт Росс Трофи» (106 очков в сезоне-2015/2016). Кейн занимает третье место среди всех действующих игроков НХЛ по количеству очков, набранных за карьеру (после Сидни Кросби и Александра Овечкина).

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