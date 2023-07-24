Обладатель Кубка Стэнли объяснил, почему иностранцев привлекает Россия
Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что иностранные хоккеисты выбирают Россию из-за уровня комфорта. Его слова передает Sport24.
«Можно только приветствовать таких хоккеистов, как Лайпсик. Думаю, тут дело даже не в хоккее, а в стране. Россия многих иностранцев привлекает, чтобы работать и жить с комфортом. А для нашего хоккея и КХЛ — это только плюс!
Думаю, дело в уровне жизни в России. Многим иностранцам тут нравится, поэтому они выбирают свое будущее в России», — сказал Каменский.
В июле канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик направил письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать ему российское гражданство.
В минувшем сезоне в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.
1 сентября эти команды откроют своим матчем новый сезон.