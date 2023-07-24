Обладатель Кубка Стэнли объяснил, почему иностранцев привлекает Россия

«Можно только приветствовать таких хоккеистов, как Лайпсик. Думаю, тут дело даже не в хоккее, а в стране. Россия многих иностранцев привлекает, чтобы работать и жить с комфортом. А для нашего хоккея и КХЛ — это только плюс!



Думаю, дело в уровне жизни в России. Многим иностранцам тут нравится, поэтому они выбирают свое будущее в России», — сказал Каменский.