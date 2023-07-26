«Металлург» заключил контракт с американским центрфорвардом Люком Джонсоном

Текущий контракт игрока с кэпхитом 8,46 млн долларов (заключенный как повторение оффер-шита от «Монреаля») будет действовать еще один сезон.

В минувшем сезоне Ахо провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 67 (36+31) баллов. В плей-офф-2023 в его активе 12 (5+7) очков в 15 матчах.