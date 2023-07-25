Главный тренер Андрей Разин высказался о перестройке в ХК «Металлург»

«Уважаемые болельщики! Не переживайте — в истории «Магнитки» уже была ситуация, когда была перестройка, и болельщики с опытом помнят, что в 2000 году много ушло лидеров, была смена поколений, и никто не рассчитывал тогда на победу, но в конце концов мы выиграли чемпионат. Сейчас примерно такая же ситуация, мы постараемся вас радовать хорошей игрой и радовать результатом. Приходите на хоккей, не переживайте!» — приводит слова Разина официальный телеграм-канал магнитогорцев.