Стало известно, когда Владимир Ткачев определится с новым клубом

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Владимира Ткачёва, рассказал, когда форвард определится с новым клубом. Хоккеист точно не присоединится к бывшему клубу «Авангард» до начала турнира в Сочи. Sochi Hockey Open, в котором «ястребы» примут участие, начнётся 3 августа и завершится 8 августа.

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«Ткачёв не присоединится к «Авангарду» перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Отметим, что сейчас Ткачёву 27 лет. Его соглашение с омичами истекло в апреле.