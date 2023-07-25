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Стала известна причина увольнения генерального менеджера «Барыса»

Вячеслав Белан уволен с поста генерального менеджера «Барыса» за провальную селекционную работу в прошлом сезоне, ставшем для астанинского клуба самым худшим в истории, сообщает Шайба.kz.

Стала известна причина увольнения генерального менеджера «Барыса»
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Изменения в руководстве «Барыса» произошли в результате многочисленных обращений болельщиков в «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», который является официальным учредителем астанинского клуба. Генеральный директор фонда Асхат Сейсембек сообщил, что в целях достижения высоких спортивных результатов в «Барысе» на данный момент проводится работа по реорганизации ключевых бизнес-процессов.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ клуб из столицы Казахстана занял последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах.

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