Капитан «Бостона» Патрис Бержерон завершил карьеру

«Последние 20 лет я мог каждый день воплощать в жизнь свою мечту. Мне выпала честь играть перед лучшими болельщиками мира в форме «Брюинз» и представлять свою страну на самом высоком международном уровне. Я отдал игре всё, что у меня есть физически и эмоционально, и игра вернула мне больше, чем я мог себе представить.



От всего сердца и с большой благодарностью объявляю сегодня о завершении карьеры профессионального хоккеиста», — написал Бержерон в заявлении на сайте «Бостона».