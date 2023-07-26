Орлов высказался о завершении карьеры Бержерона

«Я был недолгое время с „Бостоном“, но видно сразу, насколько человек серьёзный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм. Да, с возрастом становится тяжелее играть, но он всё равно был в отличной форме, и с ним тяжело было на тренировках. Очень талантливый и хороший человек в жизни. Как он уважал всех ребят, так и его уважали. Если нужна была какая-то помощь, ты мог всегда обратиться к нему, чтобы он помог, подсказал.



Есть небольшое разочарование, что такие легенды уходят. Не так просто он выиграл очень много наград, стал лучшим оборонительным форвардом. Это всё труд, и я счастлив, что мне удалось с ним сыграть. У него отличная карьера, и главное — он выиграл Кубок Стэнли, играл в нескольких финалах», — цитирует Орлова ТАСС.