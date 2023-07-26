«Барыс» расторг контракт с канадским хоккеистом Шапю

— При подписании нового контракта была договоренность, что Шапю пройдет курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно тренировочных сборов. К сожалению, на полное восстановление Майклу понадобится больше времени, чем планировалось сначала. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат, — говорится в сообщении.